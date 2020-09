Diyarbakır'da 6 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 sanığa müebbet ve 515'er yıl hapis

DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçe Emniyet Amirliği ve lojmanlarına yönelik 4 yıl önce düzenlenen ve 3'ü çocuk, 1'i polis 6 kişinin şehit olduğu, 48 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya gerçekleştirdikleri suçlamasıyla yargılanan Mustafa A. ve Nurettin C., birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay da hapis cezasına çarptırıldı.

Çınar ilçe Emniyet Amirliği ve lojmanlarına 13 Ocak 2016 günü PKK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bomba yüklü araçla saldırıda, polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Şenol Çiftçi, 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi, polis lojmanlarının yanında çöken 2 katlı evde yaşayan 35 yaşındaki Lokman Açıkgöz, 11 yaşındaki oğlu Murat Alper Açıkgöz, 2 yaşındaki kızı Ecrin Açıkgöz ve polis eşi Esra Köse B.'ın şehit olduğu, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısının faili olarak tutuklu yargılanan Mustafa A. ve Nurettin C.'nın karar duruşması bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanıklar Mustafa A. ve Nurettin C, saldırıda eşini kaybeden polis memuru C.B. ile sanıkların avukatları hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanıkların cezalandırılması ve iki sanığın da tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Tutuklu sanıklar ise suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları ve avukatlarının beyanlarını dinlemesinin ardından duruşmayı karara bağladı.

Mahkeme kararında, tutuklu yargılanan Mustafa A. ve Nurettin C. hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 2 sanığa ayrıca polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi'yi 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmek' suçundan 15 yıl, 5 kişiyi 'tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmek' suçundan 66 yıl 8 ay, 6 polis memuruna yönelik 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 67 yıl 6 ay, 36 kişiye yönelik olarak 'tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 360 yıl ve 'kamu malına zarar vermek' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 6 yıl 6 ay olmak üzere toplam 515 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Harun D. ve İzzet Ö'nün ise atılı suçların sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlerine hükmetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-09-24 18:18:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.