Diyarbakır’da Bilgi Evi öğrencileri, halk ve oyuncak kütüphanelerini gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi aracılığıyla çocuklara verdiği eğitim hizmetini daha verimli ve eğlenceli hale dönüştürmek için Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesine gezi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi aracılığıyla çocuklara ücretsiz şekilde verdiği eğitim hizmetlerini daha verimli ve eğlenceli hale dönüştürmek amacıyla öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenciler, Kayapınar ilçesinde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesini gezdi. Gezide kütüphane personeli çocuklara, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ı tanıtarak, kütüphanelerin genel amaçları ve insana katığı faydalar hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, kütüphane ve verilen hizmetler hakkında merak ettikleri soruları sorumlu personele yöneltti.

Yapılan kısa tanıtım ve bilgilendirmenin ardından öğrenciler, kütüphane binasını gezerek kitap okudu ve oyuncak kütüphanelerinde çeşitli oyunlar oynayarak neşeli vakit geçirme şansı yakaladı.

Bilgi Evi öğrencileri Büyükşehir Belediyesine ait olan Park 75, Kent Meydanı ile Batıkent’te yer alan Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait hizmet binalarını gezdi. Etkinlikte çocuklara, parklar, çevre temizliği, bitkiler ve ağaçlar hakkında bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından çocuklar parklarda bulunan oyun gruplarında oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

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