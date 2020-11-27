Kayapınar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesine 4 adet çöp kamyonu kazandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talebi ve girişimleri sonucu 4 adet çöp kamyonu desteği verdi. Kayapanır’a kazandırılan yeni araçlarla belediyeye ait temizlik aracı sayı 24’e yükseldi. Belediye önünde düzenlenen tören ile araçları teslim alan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, araçların hayırlı olması dileğinde bulundu. Tüm faaliyetlerinin ‘temiz ve yaşanabilir’ bir Kayapınar için olduğunu ifade eden Kaymakam Koç, “İlçemizin daha temiz olması amacıyla gece ve gündüz durmadan temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bize desteklerde bulunmalarını istiyoruz. Sonuçta hem biz idareciler hem de vatandaşlar olarak tek amacımız temiz bir Kayapınar olmalıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız, çöpleri belirtilen saatlerde dışarıya bırakmalarıdır” dedi.

Kayapınar’da Belediye Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri, 20 araç ile günlük olarak 280 ton çöpü alarak atık tesisine transfer ediyor.

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