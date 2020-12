Bismil Belediyesi kadınlara yönelik iş ortamı oluşturmak adına 'Çilek Okulu' açtı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi kadınlara destek amacıyla ilçede 5 bin 700 metrekare üzerinde bir çilek bahçesi kurarak çilek yetiştirip bununla para kazanmak isteyen kadınlara yönelik Çilek Okulunu hizmete açtı.

Bismil ilçesinde ilk defa çilek yetiştirmek için bir adım atıldı. Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu yanında bulunan arazide bu adımı başlatan Bismil belediyesi, iş sahibi olmak ve eşlerine destek olmak isteyen kadınlara yönelik Çilek Okulunu açtı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, belediye olarak Bismil Kadın Kooperatifini kurduklarını söyledi. Kaymakam Türkmen, "İlk olarak 5 bin 700 metrekare alan üzerinde bir çilek bahçesi hazırlayarak Çilek Okulunu kurmuş olduk. Bu çilek bahçesinde 25 bin çilek fidesini yetiştiriyoruz. Kooperatifimize üye kadınlarımıza diktiğimiz çilek bahçemizde çileklerimizi yetiştirmelerini isteyeceğiz. Burada kadınlarımıza çilek yetiştirmeyi öğreteceğiz ve burada yetiştirdiğimiz çilekler kadınlarımıza bir gelir kapısı olacak. Önümüzdeki yılarda da bu projede başarılı olan kadınlarımızın kendi bahçelerinde çilek bahçesi kurması için GAP’la görüşmelerimizi yapık. GAP’tan alacağımız desteklerle önümüzdeki yıl bu projeyi daha da büyüterek, evde çilek yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kooperatif üzerinden mutfak kurduk. Bu mutfağında malzemelerini devlet olarak biz sponsor olduk. Çilekten elde ettiğimiz kurutulmuş meyve, reçel ürünleri paketleyerek satma amaçlıyoruz. Bunun için de ulusal anlamda büyük online satış mağazalarında anlaşma yaptık. Onlardan mağaza kiralayarak sözleşme yaptık internet üzerinden satmayı planlıyoruz. Buradaki hedef kitlemiz temel olarak kadınladır. Kadınları seçerken de kriter olarak çok büyük tarlalar olmasın daha küçük tarlalarda geçim sıkıntısı, geçim darlığı çeken kadınları küçük tarlalarından büyük gelirler elde etmek üzerinde bu işi onlara öğretmeyi amaçlıyoruz. Eğer bu projemizdeki kadınlarımız başarılı olursa, önümüzdeki yıl her bir öğrencimize 5 bin metrekare çilek bahçesini hazırlamayı düşünüyoruz. Bizim burada hazine arazisi anlamında elimiz çok küvetli. Bu araziyi 5 bin metrekareyi 10 bin 20 bin 50 bin 100 bine çıkarmak bizim elimizde yeter ki vatandaşlarımız bu işe gönüllü olsunlar. Elinden her iş gelen para kazanmak isteyen kadınlarımıza yönelik Kadın Kooperatifi üzerinde para kazanmalarına yönelik fırsatlar açıyoruz. Fırsatları biz oluşturuyoruz yeri gelirse ilçe merkezinde bunlara belediye olarak ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle dükkan kiralayabiliriz. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan organik olarak açılan bir pazar var. Ürünlerimizi orda da destekleyebiliriz fuarlara götürüp oralarda bu ürünlerin tanıtımını yapa biriz yeter ki Bismilli kadınlarımız çalışsın ve kazansın" dedi.



"Kooperatif kadınların güçlenmesini sağlayacak"

Bismil Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Melek İçer Aslan ise ilçede kurdukları Kadın Kooperatifinin kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlayacağını kaydetti. Başkan Aslan, "Kadınlarımız tarlada ekeceği ürünlerle kooperatif bünyesinde hazırlayacağımız ürünlerle tarladan birçok ile satış sağlayacağız. Şu an bünyemizde 60 üyemiz bulunmakta. Üyelerimizi seçerken de aktif olan, Aile Destek Merkezleri kurslarında çalışan ve çalışmak isteyen bayanlardan seçtik. Bu konuda sayın kaymakamımız her konuda arkamızda olarak bize desteklerinde bulundu buradan da ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadı kooperatifimiz kadınlarımıza istik sam sağlayacağı içi Bismil için çok büyük bir nimettir" diye konuştu.

Çilek bahçesinde çalışan Zilan Bakır, ailesine katkıda bulunmak için ve ilerde bunu kendine meslek edinmek için burada çalıştığını kaydetti.

Diğer bir çalışan Şükran İkram ise kendisinin evin beşinci kızı olduğunu belirterek sadece babasının çalıştığını aktardı. İkram, "Bir arkadaşım tavsiyesi üzerinde kadın kooperatifine üye olarak buraya çalışmaya geldim. Amacım hem aileme destek olmak ve hem bu işi meslek haline getirerek kendi işimi patronu olmaktır" şeklinde konuştu.

