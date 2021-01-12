Ergani'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

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Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ErganiDicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemir´in (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçtaki 1´i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-01-12 20:46:23



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