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Diyarbakır'da, 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu'nda 19 tutuklama

DHA

Diyarbakır'da, 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu'nda 19 tutuklama


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 2020'de düzenlenen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin ticaretini yapanların kimlikleri belirlendi. Jandarmanın, 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında 42 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca narko terörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2020 yılında gerçekleştirilen 21 operasyonda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 'Eren-2 Narko-Terör Tırpan Operasyonu' kapsamında, 23´ü Diyarbakır ve Lice ilçe merkezinde, 19´u Lice ve Hani ilçesi kırsalında toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 22 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19´u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2021-01-25 11:19:57

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