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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün itibariyle 10 ilçede etkili olan kar yağışının ardından 57 mahallede toplam 634 kilometre yol ağında çalışma yürüterek kardan dolayı kapanan yolları tekrardan ulaşıma açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün itibariyle 10 ilçede etkili olan kar yağışının ardından 57 mahallede toplam 634 kilometre yol ağında çalışma yürüterek kardan dolayı kapanan yolları tekrardan ulaşıma açtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Dün itibariyle Ergani, Dicle, Çüngüş, Çermik, Silvan, Hani, Kulp, Lice, Hazro ve Kocaköy’de etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 634 kilometre yol ağında çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ağır vasıta araçlarla gerçekleşen çalışma sonunda 57 mahallenin yolu tekrardan ulaşıma açıldı. Vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için yapılan karla mücadele çalışmaları özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıksız şekilde sürüyor.

Yoldan çıkan minibüs ve hasta kurtarıldı
Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesi Yaylacık Mahallesinde aniden rahatsızlanan ve hastaneye sevk edilmesi gereken bir hasta için kardan dolayı kapalı durumda olan yolu açtı. Yapılan titiz çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, hastayı 112 acil ambulansına nakletti. Hasta tedavi edilmek üzere Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kulp ilçesi Yuvacık Mahallesinde yoğun kar yağışının ardından kayarak yoldan çıkan ve şarampole yuvarlanmak üzereyken kara saplanan içinde yolcuları bulunan minibüs Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Halat yardımıyla kurtarılan minibüs karla mücadele ekiplerinin açtığı yolda ilerleyerek mahalleye ulaştı.
Minibüs içerinde mahsur kalan yolcular yapılan titiz çalışmadan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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