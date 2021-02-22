NASA’dan mektup alan uzay meraklısı Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç, kansere yenik düştü

Uzaya olan ilgisi ile Türkiye tarafından tanınan, NASA'dan mektup alan Diyarbakırlı Abdulkadir Topkaç, tedavi gördüğü hastane kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da yaşayan Abdulkadir Topkaç uzun bir süre fırıncılık yaptı. Astronomiye merak salan ve 1991 yılından bu yana gökteki olayları inceleyen ilkokul mezunu Abdulkadir Topkaç, yaptığı çalışmalardan dolayı NASA’dan mektup aldı. Uzun bir süredir tedavi gören Topkaç, tedavi gördüğü hastanede, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

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