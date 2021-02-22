Yerine kayyum atanan HDP’li eski belediye başkanına 7 yıl 6 ay hapis cezası

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile görevden alınan HDP’li eski Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’e, terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Filiz Buluttekin katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların adından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Filiz Buluttekin’i, terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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