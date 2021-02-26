DÜ’de 2021 yılı birinci kalite komisyonu toplantısı yapıldı

Dicle Üniversitesinde 2021 yılı birinci kalite komisyonu toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Kalite komisyonu toplantısına, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un yanı sıra, kalite komisyonu üyeleri ve kalite yönetim koordinatörlüğü ekibi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Bayındır, üniversite olarak kalite süreçlerinde önemli bir mesafe kat ettiklerini anlatarak koordinatörlük tarafından gerçekleştirilen kalite çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız 23 Şubat 2021 tarihli YÖKAK toplantısı hakkında açıklamalarda bulunurken, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un YÖKAK ve üniversitenin kalite politikası ile ilgili genel değerlendirmesi ile devam etti.

2021 yılı strateji belgelerinin incelenerek son şeklinin verilmesi amacıyla gerçekleşen toplantıda kalite komisyonu çalışma gruplarının hazırlamış oldukları 2021 yılı strateji belgesi belirlenen çalışma grubu üyesi ile de toplantıda sunum yapıldı.

Toplantı, kalite süreçleri ile ilgili olarak alt komisyon çalışmaları ve paydaş etkileşimi gibi diğer hususların konuşulmasının ardından dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.

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