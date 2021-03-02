Başkan Beyoğlu’ndan kanser hastasına moral ziyareti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı mahalle ziyareti sırasında hasta olduğunu öğrendiği 47 yaşındaki Aziz Acer’i evinde ziyaret ederek moral verdi. Kanser tedavisi gören 3 çocuk babası Acer’e ayni ve nakdi destek sağlayan Beyoğlu, zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışan ailenin yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 aydır kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenilen Aziz Acer’e moral ziyaretinde bulundu. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Yunus Emre Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, hasta olduğunu öğrendiği 47 yaşındaki Acer’in yaşadığı evin kapısını çaldı. Karşılarında Beyoğlu’nu gören aile, kendisini eve davet etti. Ziyaret sırasında Aziz Acer ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Beyoğlu, hem moral verdi hem de tedavi sürecinin iyi geçmesi için maddi destek sağlayarak aileye ayrıca ayni destek sunarak yüzlerini güldürdü.



Acer ailesi Beyoğlu’na teşekkür etti

Yaşları küçük olan 3 çocuğu olduğunu belirten Aziz Acer, kendisinin hasta olduğunu, evde çalışacak kimsenin de olmadığını ifade ederek gerçekleştirdiği ziyaret ve sağladığı destek nedeniyle Beyoğlu’na teşekkür etti.

Acer ailesinin evinden ayrılan Beyoğlu, aynı mahallede bulunan diğer vatandaşları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar evlerine kadar davet ettikleri Beyoğlu’na yakın ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerine çıkarak sorun ve taleplerini aktardı.

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