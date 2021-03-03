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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi personeline sağlık taraması

İHA

Bağlar Belediyesi personeline sağlık taraması

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, belediye personelini iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taramasından geçiriyor. Uzman doktor kontrolünde ses testi, genel muayene, kan tahlili, röntgen gibi işlemler ile personelin genel sağlık taraması yapılarak çalışma koşullarına uygunlukları kayıt altına alınacak.
Bağlar Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm birimlerde görev yapan personele sağlık taraması ve iş güvenliğine uygunluk testi uygulamaya başladı. Personelin çalışma şartlarını daha kaliteli bir hale getirmek için bu çalışmanın başlatıldığı ifade edilirken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla gerçekleşen kontrollerde uzman doktor kontrolünde ses testi, genel muayene, kan tahlili, röntgen gibi işlemler ile personelin genel sağlık taraması yapılıyor.

"Personelimizin sağlığını önemsiyoruz"
Pandemi nedeniyle çalışma hayatında sağlığın taşıdığı önemin arttığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konularında her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterdiklerini kaydetti. Beyoğlu, "Bu kontroller sayesinde hem personelimizin rahatsızlıkları olup olmadığını öğrenme imkanı elde ediyoruz hem de yaptıkları işe uygunluklarını test ederek yeniden değerlendirmede bulunuyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir" dedi.

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