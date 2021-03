DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu’dan tur operatörlerine çağrı: "Diyarbakır’ı tanıtan rehber sayısı çok az, kentle ilgili kötü algılar ortadan kaldırılmalı"

Diyarbakır'da rehber sayısının az olduğunu ve bunun kentin tanıtımında olumsuz etki oluşturduğunu belirten Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, şehre gelmeyi planlayan yabancı turistlerde oluşan, kentin güvenli olmadığına dair algınında da ortadan kaldırılması için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

DİKTUMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır’da rehber sayısının azlığı ve kentin imajına dair kötü algının ortadan kaldırılması için tur operatörlerine ve ilgili birimlere çağrıda bulundu. Diyarbakır için olumsuz bir algı oluşturulduğunu ifade eden Aksu, "İlimizin tanıtımına ilişkin bir altın üçgen çalışması var, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın da aralarında olduğu bir çalışma bu. Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında, güzel bir çalışmadır. Fakat biz ilgili tur operatörleriyle görüştük, rehberlerle görüştük. Bizim Diyarbakır kültür evine il dışından gelenlerle de görüştüğümüzde, genelde Diyarbakır ile ilgili kötü bir algı oluşturulduğunu gördük. Bu olumsuz algının bir şekilde kırılması gerektiğine inanıyoruz" dedi



"Diyarbakır'ın yabancı turistlere güvenli olmadığı belirtiliyor, bu yanlıştır"

Diyarbakır’a gelen yabancı turistler için kentin güvenli olmadığını ve bu yüzden algı oluşturulmak istendiğini ifade eden Aksu, "Yurt dışından Diyarbakır’a gelen yabancı turistlere, kırmızı çizgiyle destinasyon olarak belirtilmiş. Bu bölgeye gelen yabancı bir turiste buraya geldiği zaman bu bölgede tehlike vardır diye can güvenliklerinin olmadığı ve bununla ilgilide acenteler sigorta yapmadıkları ile ilgili bilgi alıyoruz bu yanlış bir durumdur. Burada bulunan tur operatörleri ve TÜRSAB’ın bu konu ile ilgili hassasiyet göstermesini, yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Buraya gelen yabancı ve yerli turistler Diyarbakır’da 2 saatten fazla kalmıyorlar. Bu da bu şehrin kötü bir algıyla tanıtıldığı veya bu şekilde gösterildiğine işaret ediyor. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz, bu algının bir an önce kalkmasını istiyoruz. Bu algının bir an önce düzeltilmesi gerekir ve şehrimiz dünyanın en güzel şehridir. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" diye konuştu.



"Diyarbakır kültür açısından çok zengin bir şehirdir, rehber sayısı çoğaltılmalı"

Diyarbakır’ın kültür bakımından dünyanın en zengin şehri olduğunu vurgulayan Aksu, "Diyarbakır 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehir ve dünyanın hemen hemen kültür bakımından, tarihi bakımdan en zengin şehridir. Manevi açıdan 3’üncü mukaddes şehir ve medeniyetlerin başkentidir. Tarihin yazıldığı Diyarbakır’da maalesef 4 veya 5 turizm rehberi var ve onlar da Şanlıurfa’ya bağlıdırlar. Diyarbakır’da rehberler ile ilgili bir oda bulunmamaktadır. Rehber sayımız çok az ve bununla ilgili kursların açılması veya ilgili birimlerin rehberlerin çoğaltılmasına dair bir çalışma başlatmalıdır. Dünyanın en zengin kültür açısında 4 veya 5 rehberle bu işin yapılması mümkün değildir. Burada bir odanın kurulmasını istiyoruz. Çünkü Diyarbakır 3 veya 5 rehberle tanıtılacak bir şehir değildir. Bizler bu konuda ilgililerin dikkatini çekmek ve ilimiz ile ilgili algınında ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

