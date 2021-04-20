Rimena Yurtdışı eğitimden, Türkiye dışında eğitim almak isteyen öğrencilere önemli tavsiye

Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış ülke dışında eğitim görmek isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yurtdışı eğitimde ülkeden ülkeye şartların değiştiğini belirten Dalmış, bazı ülkelerde not ortalamasına ihtiyacın olabileceğini kaydetti. Çoğu ülkede üniversiteye giriş sisteminin Türkiye’den farklı olduğunu vurgulayan Dalmış, ‘’Bilhassa yabancı öğrencilere esneklik sağlarlar. Bir başka deyişle, yurtdışında okumak için iyice araştırmalısınız. Üniversite okuyacağınız bölümde derslerinizi iyi çalıştığınız takdirde yurtdışında üniversitelerinde her zaman size avantaj sağlar. Ayrıca, sosyal bir öğrenci olmaya gayret etmelisiniz. İlgi alanınız olan öğrenci kulüplerine katılmalısınız. Bu tür etkinliklerin size artı puan olarak geri döneceğini bilmelisiniz. Takdir edersiniz ki yurtdışında binlerce üniversite bulunuyor. Hangi ülkede okumak istediğinize çok önceden karar vermelisiniz. Ayrıca, okumak istediğiniz bölümün o ülkedeki üniversitelerde olup olmadığını araştırmalısınız. Ülkedeki üniversite eğitiminin kalitesini ve denklik şartlarını da muhakkak öğrenmelisiniz. Yurtdışında üniversite okumak için üniversitenin dilini öğrenmeniz şart. Üniversiteye ön kayıt yaptıktan sonra bir yıl dil eğitimi hazırlık okuyabilirsiniz. Ancak, yine de bilhassa başvurularda kendinizi tanıtabilecek kadar İngilizce bilmelisiniz. Buna ek olarak, gitmek istediğiniz ülkeye bağlı olarak ekstra bir dil daha öğrenmeniz gerekebilir. Son olarak, Kayıt esnasından lise mezunu olmanız şart. Yurtdışı eğitim almak isteyen öğrenciler Rimena Yurtdışı eğitim ofislerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Tüm bu hususlara dikkat ettiğiniz takdirde siz de yurtdışında üniversite rahatlıkla okuyabilirsiniz’’ dedi.

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