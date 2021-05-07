Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak semt pazarlarının vatandaşların hizmetinde olacağı alanları belirledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması için toplam 8 noktada olmak üzere ilçe genelinde pazar yerleri 10.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek. Zabıta, emniyet güçleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda alışveriş yapması için önlem alarak denetimler gerçekleştirecek.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engelleneceği kaydedildi. Her tezgah arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulanacağı belirtilen açıklamada, pazar esnafına ve vatandaşlara maske ve temizlik gibi kuralları da uygulanarak denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bağlar’da açık olacak semt pazarlarının adresi şöyle:

"Barış Caddesi, Lezgin Avcı Caddesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ninova Avm Civarı, Bağcılar Mahallesi Keyfİ Diyar altı, Körhat Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi, Bağcılar Mahallesi Yenihal bölgesi Avea Caddesi ve otogar karşısı Heskif Caddesi."

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