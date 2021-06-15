Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası

İHA

Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası

Diyarbakır’da Murat Katar’ın eşi Sultan Katar’a 2018 yılında kanser teşhisi konuldu. Yıl içerisinde tedavisine başlanan Katar’ın kemoterapi gördüğü sırada adına habersiz şekilde binlerce liralık ilaç alındığı tespit edildi. Eşinin kanser hastalığından kaynaklı hayatını kaybettiğini belirten Murat Katar, hukuk mücadelesi başlattı. 3 yıl hukuk mücadelesinin sürdüğünü belirten Katar, eşinin mezarında rahat uyuması için sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Diyarbakır’da Murat Katar’ın eşi Sultan Katar, 2018 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Aynı yıl içerisinde tedavisine başlanarak kemoterapi gören Sultan Katar adına habersiz şekilde, Silvan ilçesinde bir doktor tarafından binlerce liralık ilaç alındığı iddia edildi. Sultan Katar 2018 yılında hastalığa yenik düşerek hayatını kaybederken, eşi Murat Katar eşinin adına Silvan Devlet Hastanesi'nde bir görevli doktor tarafından binlerce liralık ilaç yazıldığını ve bu ilaçların yine aynı ilçede bir eczaneden alınmış gibi gösterildiğini tespit ederek hukuk mücadelesi başlattı. Katar avukatı aracılığıyla suç duyurunda bulunurken, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi konunun incelenmesi için soruşturma izni verdi. Olayla ilgili elindeki dosya ile birlikte eşinin mezarı başında yaşadıklarını göz yaşlarıyla anlatan Murat Katar, eşinin ölmeden önce Diyarbakır’da kemoterapi gördüğü sırada eşinin adına kanser tedavisinde kullanılan 52 adet ilaç yazıldığını tespit ettiğini ve ardından şikayette bulunduğunu söyledi.

"Eşim kemoterapi gördüğü sırada ilaçlar yazılmış"
İlaçları asla görmediğini ve eşinin de bu ilaçları hiç kullanmadığını belirten Katar, "Ben eczaneye ilaç almaya gittiğim eczanede bu ilaçların bana verildiği belirtildi. Bunun üzerine ben SGK’ya başvuruda bulundum. Ardından şikayetim Ankara’ya gitti. 3 yıldır dava açmışım ama bir sonuç alamadım. Benim eşim kemoterapi gördüğü sırada ilaçlar alınmış ve bu ilaçlardan kanser ilacını yazan bir doktor enfeksiyon ilacını yazan da bir doktor olmak üzere 2 doktorun imzası bulunmaktadır" dedi.

"3 yıldır sonuçlanamayan dava yüzünden çocuklarımla perişanız"
Yetkili kurumlara davanın bir an önce çözüme kavuşmasını istediğini belirten Katar, "Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, 3 yıldır bu dava ile uğraşıyorum her hangi bir sonuç alamadım. Bu davanın bir an önce çözüme kavuşmasını Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Benim vicdanım sızlıyor. Bana böyle bir acının üstüne bunu çektiren benim babam dahil olursa kendisinden şikayetçiyim. İşin ucunda kim olursa olsun şikayetçiyim. 3 yıldır sonuçlanamayan dava yüzünden çocuklarımla birlikte perişan bir haldeyiz. Yeter artık. Bu olayla ilgili kim suçluysa cezasını çeksin" diye konuştu.
Konuyla ilgili bilgi veren Murat Katar’ın avukatı Zeki Oran, söz konusu olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara etmek istedi
YEREL HABERLER İntihar eden ağabeyinin fotoğrafına bakarak, intihara ...
Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için 50 yataklı iki merkez kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da alkol ve uyuşturucu bağımlılarının ...
Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş ...
Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının ...
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ ...
Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin engelsiz yaşam merkezlerine ...
Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ellerini vicdanlarına koysun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP'ye destek verenler ...
Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe 344 noktada 22 milyon kök kenevir ile 190 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele ...
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba ...
Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin ...
Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim ...
Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
YEREL HABERLER Doğuştan gelen hastalığına, Diyarbakır'da şifa buldu
Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen boğa, iş makinesi yardımıyla ...
Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
YEREL HABERLER Diyarbakırspor, üçüncü sınavına yarın çıkacak
Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan SSPE hastası Ferhat’a moral ...
Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Facebook İstasyonu' için girişimlere ...
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü ...
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl ...
4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetindeki anneden Diyarbakır'daki ...
Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çiftçiye doğal gübre desteği
Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, Diyarbakır'a gelip HDP önündeki ailelerle buluştu
YEREL HABERLER Almanya'da evlat nöbetini tek başına sürdürüyordu, ...
DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi döşüyor
YEREL HABERLER DİSKİ yeni yerleşim alanlarına kanalizasyon şebekesi ...
Uzmanından saç ekimine ilişkin öneriler
YEREL HABERLER Uzmanından saç ekimine ilişkin öneriler