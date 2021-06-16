Diyarbakırlı kadınlar, yöresel yemekleri yabancı turistlere tanıtacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğiyle üretilen kentin yöresel yemeklerini Keçi Burcunda yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınların sosyal yaşama katılımlarını ve istihdama destek sağlamak için birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayıp kentin yeni kültürsanat alanına dönüştürdüğü Keçi Burcunda kadınlar mutfakta ürettikleri yöresel yemekleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak. Kentin gastronomisine katkı sunacak olan projede, 30 kadının ürettiği tescilli yöresel yemekler Keçi Burcunda kurulacak stantlarda satışı yapılacak. Proje sayesinde kadınlar, ailelerine ekonomik anlamda katkı sağlayacak.



Yöresel yemekler eğitimi başladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tescilli Diyarbakır yöresel yemekleri eğitiminin startını kentte kadın alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, Koşuyolu Parkında yer alan Hanımlar Lokali ve Spor Merkezinde yaptığı bilgilendirmeyle başlattı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında Keçi Burcunun işlevlendirilmesi projesi kapsamında kadınlara verilecek olan yöresel yemekler eğitimi ile ilgili bilgiler paylaşılarak, eğitimlerden istifade etmek isteyen kadınların yönlendirilmesi istendi.



Tescilli Diyarbakır yemekleri eğitimine 100 kadın kabul edilecek

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tescilli Diyarbakır yemekleri eğitimine 100 kadını kabul edecek. Daha önce mutfak sanatları eğitimi almış 1830 kadınlara öncelikli verilecek projede, kursiyerlere yöresel ürünlerin üretimi ve sunumu ile ilgili eğitimler verilecek. Büyükşehir Belediyesi, eğitim sonunda tescilli Diyarbakır yemeklerini öğrenen 30 kadına, Keçi Burcunda yer tahsis ederek ürettikleri ürünlerin satışına imkan tanıyacak.

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