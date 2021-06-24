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Diyarbakır’da Konukevi Kız Yurdu öğrencilerine moral gezisi

İHA

Diyarbakır’da Konukevi Kız Yurdu öğrencilerine moral gezisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, YKS öncesi kentin tarihi ve kutsal mekanlarını gezerek stres attı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde bu yıl faaliyete başlayan Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, zorlu bir çalışma sürecinin ardından bu hafta sonu yapılacak YKS’ye hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, 20202021 eğitimöğretim dönemi boyunca ücretsiz barınma ve eğitim hizmetleri sunduğu kız öğrencilerin, YKS sınavı öncesi stres atmalarını sağlamak amacıyla moral gezisi düzenledi. Kentin kutsal mekanlarından 27 sahabe türbesi ve Hz. Süleyman Camii’ne yapılan gezide, öğrenciler mekanlarla ilgili bilgi aldı ve dua etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gezi sonunda kız öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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