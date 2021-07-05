Keçi Burcu sanatla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni sanat merkezi olarak düzenlediği Keçi Burcu’nda 'Köşe Bucak Sanata Doyacak' açık hava etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Surlarıyla sanat etkinliklerini bütünleştirmek için yeniden düzenlenen Keçi Burcu’nda, ziyaretçilerini hafta sonu boyunca çeşitli etkinliklerle ağırladı. İki gün boyunca sergi, konser, halk oyunları, dengbej divanı, kuartet performansı, bando performansı ve açık hava sineması gösterimi yapılan burçta, kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler keyifli anlar yaşatıldı. Yöresel halk oyunlarına eşlik eden ziyaretçiler, kurulan dengbej divanında seslendirilen birbirinden güzel klam ve stranları dinledi. Diyarbakır türkülerine eşlik ederek halaylar çekti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinler Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi, ‘Köşe Bucak Sanata Doyacak’ temasıyla başlattığı açık hava etkinliklerini yaz boyunca gerçekleştirmeye devam edecek.

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