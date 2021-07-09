Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (6)



TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GELEN GENÇLERLE DİYARBAKIR'DA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Sur ilçesindeki İçkale'ye geçti. Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki bu buluşmanın Ankara'daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır'a davetiyle hayata geçtiğini söyledi. Gençlerle buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkılıç'ın kendilerini güzel bir ketenpereye getirdiğini söyledi. Hümeyra isimli gencin de bir davette bulunarak, kendilerini Kahramanmaraş'a beklediklerini söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık, "Niye olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere "Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş'a?" diyerek oylama yaptırdı. Gençlerin olumlu görüş bildirmesi üzerine "İttifakla kabul edilmiştir" diyen Erdoğan, "Hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak orada da bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıklarını başlat ve Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin, ondan sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz sizlerle orada birlikte olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik buluşmalarının devam edeceğini belirterek, "Mesela Gaziantep'i bir kenara koyamayız, bir de Gaziantep var. Şimdi şu büyükşehirleri arka arkaya götürelim, ondan sonra diğer şehirlerimize de geçeriz" diye konuştu.

Gençlerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-07-09 22:49:01



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