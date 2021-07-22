Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir kadının, karayoluna çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden geçen araçların arasında dans etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır-Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti. Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-22 12:02:37



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