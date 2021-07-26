Çınar'da iki mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki mahalle korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Yuvacık ve Bellitaş Mahallesi korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25 Temmuz 2021 tarihi saat 20.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Kurulun yaptığı açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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