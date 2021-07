Can Dostların yeni yuvasında çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların barınma ve tedavileri için yeniden düzenlediği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalarda sona yaklaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yeniden düzenlediği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yeniden modern bir şekilde dizayn edilerek 17 bin 54 metrekarelik, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunacak. Laboratuvar biriminde ultrason, kansayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği merkezde, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.



Yüzde 90’ı tamamlandı

Fen İşleri Daire Başkanlığı, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek olan can dostların yeni modern yuvasında inşaat çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladı. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kaba inşaat ve altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, alana hayvanların cinsine göre 3 tip barınma kulübesi yerleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, can dostların yeni yuvasında sürdürdüğü inşa çalışmalarını 20 gün içinde tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.