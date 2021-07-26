Diyarbakır'da helikopterli trafik denetimi

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Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerinceyapılan helikopterli trafik denetiminde 15 araca para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 19 Temmuz'da yapılan 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nda Kurban Bayramı süresince helikopterle trafik denetimlerinin artırılması talimatı kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uygulama başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesine yönelik, bu sabah saatlerinde helikopterle denetim yaptı. 540 aracın denetlendiği uygulamada, 15 araca toplamda 4 bin 200 TL ceza kesildi, 3 araç ise trafikten menedildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-07-26 14:38:09



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