Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip

İHA

Diyarbakır ANDA'dan Manavgat'a destek ekip

ANDA Diyarbakır Temsilciliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek amacıyla 1 araç ve 10 kişilik ekip gönderdi.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınların ormanların yanmasına sebep olduğunu belirten ANDA Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Murat Yaşa, “Bu zaman en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamandır. Birlik ve beraberlik içinde bunu da aşacağız. Derneğimiz genel başkanımızla çıkan yangınlara aktif olarak katılarak söndürülmesine destek oluyorlar. Şimdi yangın bölgesindeler. Oradaki söndürme çalışmalarına ve vatandaşlara yardım için bizde destek olmaya gidiyoruz. Herkesin ve her kesimin destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da Osmanlı dönemine ait çok sayıda el bombası bulundu İçkale Amida Höyük’teki kazılarda Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait çok sayıda el bombası bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Osmanlı dönemine ait çok sayıda el ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 700'üncü günde
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin eylemi ...
Amida Höyük'te Osmanlı dönemine ait el bombaları bulundu
YEREL HABERLER Amida Höyük'te Osmanlı dönemine ait el bombaları ...
Eski Bağlar'ın yüzde 90'ı son 28 ayda asfaltlandı
YEREL HABERLER Eski Bağlar'ın yüzde 90'ı son 28 ayda asfaltlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden 700. gün açıklaması Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş: "700 gündür bu kapıdayız, yaşadıklarımız 70 sene gibi geliyor bize"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden 700. gün ...
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
YEREL HABERLER Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
Diyarbakır'da, el bombası benzeri tarihi eserler bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, el bombası benzeri tarihi eserler ...
Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Tarım işçilerini ziyarette birlik ve beraberlik mesajı Diyarbakır ve Adıyaman'dan Sakarya'ya giden tarım işçilerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Tarım işçilerini ziyarette birlik ve beraberlik ...
DİSKİ'nin kayıp-kaçak su mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER DİSKİ'nin kayıp-kaçak su mücadelesi sürüyor
Diyarbakır otogarlarında bakım-onarım çalışması başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır otogarlarında bakım-onarım çalışması ...
Silvan'da tekstil atölyesinde çalışanlara Covid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da tekstil atölyesinde çalışanlara Covid-19 ...
Diyarbakır’da kuyumcudan gençlere dijital para uyarısı Gençleri uyaran Mehmet Yüksek: “Gençler dijital paraya değil, altına yatırımlarını yapsınlar”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcudan gençlere dijital para ...
Evlat nöbeti 700. gününde Evlat hasreti çeken baba Demir: “30 evlat ailesine teslim edildi sizi kandırmasınlar cezaevi yok”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 700. gününde Evlat hasreti çeken baba ...
Diyarbakır’da kaybolan 9 yaşındaki çocuk su kanalında ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaybolan 9 yaşındaki çocuk su kanalında ...
Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır'da caddeye patlayıcı atılması kamerada
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ...
Diyarbakır itfaiyesi Alanya’da görev yapmaya başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır itfaiyesi Alanya’da görev yapmaya başladı
Aşı sıralamasında son 10'da yer alan Diyarbakır’da tedbirler hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Aşı sıralamasında son 10'da yer alan Diyarbakır’da ...
Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi ...
Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü Oğlu için nöbet tutan Sarya Tokay: “Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP’dir”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü Oğlu için ...
Doğal taşlara ilgi arttı, turistlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Doğal taşlara ilgi arttı, turistlerin gözdesi oldu
Trafiğe kapalı caddeye çocuk sokağı
YEREL HABERLER Trafiğe kapalı caddeye çocuk sokağı
Aşıya teşvik için kampanya başlattı Diyarbakır’da aşı olanlara yüzde 15 tatlı indirimi başladı
YEREL HABERLER Aşıya teşvik için kampanya başlattı Diyarbakır’da aşı ...