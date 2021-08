“Bağlar halkının gönlü deryadır, bizi bağırlarına basıyorlar”

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ve ev ziyaretleri nedeniyle her gün yüzlerce vatandaşla bir araya geldiklerini belirterek ilçe halkının ortaya koydukları gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği anlayışını benimsediğini söyledi. Beyoğlu, “Göreve başladığımız gün ifade ettiğimiz gibi 28 aylık zaman diliminde binlerce vatandaşımızın gönlüne dokunduk. Bağlar halkının gönlü deryadır, bizi her defasında bağırlarına basıyorlar. Hedefimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmaktır” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun süredir gerçekleştirdiği 'gönül seferberliği' çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Selahaddin Eyyubi ve Yunus Emre mahallelerine çıkarma yaparak esnafı ziyaret eden Başkan Beyoğlu, sıcak ve samimi tabloda geçen buluşmalarda kendisine aktarılan sorunları en kısa zamanda çözeceklerini dile getirerek bu işin takipçisi olacağını ifade etti. Beyoğlu, başka kurumları ilgilendiren sorunların çözümü için de ilgili kurumların müdürlerini telefonla arayarak bilgi verdi, çözüm sözü aldı.



Vatandaşlar 'Evimize misafir olun' diyerek davet etti

Ziyaretler sırasında bazı vatandaşlar Başkan Beyoğlu’nu evlerine misafir olmaya davet etti. Vatandaşların talebini geri çevirmeyen Beyoğlu, Yunus Emre Mahallesi’nde vatandaşların evlerine giderek bir süre sohbet etti, hizmetler hakkında memnun olup olmadıklarına ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Çıkışta kendisini bekleyen çocuklarla sohbet eden Beyoğlu, sokakta maskesiz gezen vatandaşları da uyararak mutlaka aşı olmalarını ve salgınla ilgili tedbirlere uymalarını istedi.



“Başarılı olmamızın sırrı her zaman sahada olmamızdır”

28 aylık süreçte toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını anlatan Beyoğlu, halkın bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Beyoğlu, “Yönetici halkla ne kadar yakın temas ve iletişim halinde olursa o derece faydalı olur, sorunları tespit ederek çözüm üretir. Biz bu makamlara oturmak ve zaman geçirmek için gelmedik. Omuzumuzdaki yükün ağır olduğunu bilerek bu düşünce ile her gün halkımızla iç içeyiz. Bu iş için bazen günler ve saatler yetmiyor diyebilirim. Halkımızın gönlü derya gibidir, tevazu ve samimiyetle geleni bağrına basıyor. 28 ayda çok aşama kaydettik. Ama daha çok yolumuz var. Karış karış gezerek tüm vatandaşlarımızı dinlemeye ve imkanlar dahilin de hak ettikleri hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

