Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır´da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.Şeyhmus ÇAKAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-08-13 13:29:44



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