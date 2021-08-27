Evlat nöbetindeki aileler: PKK´ya 'Yeter', 'Edi Bese' diyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki aileler: PKK´ya 'Yeter', 'Edi Bese' diyoruz

DHA

Evlat nöbetindeki aileler: PKK´ya 'Yeter', 'Edi Bese' diyoruz


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret edip, 3 Eylül'deki yapılacak yürüyüşe davet etti. Aileler, PKK´ya, 'Yeter', 'Edi Bese' dediklerini belirtti.
Bağlar ilçesinde, HDP Diyarbakır il binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 724 gündür eylem yapan ailelerden bir grup, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu´nu ziyaret etti. Beyoğlu, ziyarete gelen aileleri kapıda karşıladı. Ellerindeki '3. yılda 3 Eylül'de Diyarbakır nöbette' pankartı taşıyan aileler, Beyoğlu'nu, eylemin 3'üncü yılında yapacakları büyük yürüyüşe davet etti.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, PKK terörüne başkaldıran annelerin direnişinin barışı getireceğini söyleyerek, "PKK, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 yıldır HDP Diyarbakır il Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, bu direnişin 3´üncü yılında anlamlı bir eyleme daha imza atmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar 32 çocuk örgütten kaçarak ailelerine teslim olurken, aileler 3 Eylül Cuma günü Diyarbakır´da yürüyüş yaparak örgüte olan tepkilerini farklı bir boyuta taşıyacak. PKK bölge halkını ve çocukları uzun yıllar istismar etti. Okul sıralarında olması gereken, ailelerin yanında olması gereken ve en önemlisi ülkemizin geleceğinde rol oynaması gereken çocuklar, PKK tarafından istismar edilerek kaçırıldı. Sizler buna başkaldırdınız. Direnişiniz sayesinde örgütte büyük çözülme oldu. İnşallah diğer çocuklar da bu yanlış yoldan kurtulacak. Devletimiz ve liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her bakımdan sizlerin yanındadır. Bizler de sizlerin haklı mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye, herhangi bir devlet değildir. Dünya mazlumlarının ana vatanı, umudu ve sığınacağı tek limandır. Direnişiniz hepimize güç veriyor. Barışı sizler getireceksiniz. Son çocuk ailesine kavuşana kadar desteğimiz devam edecektir" dedi.
'PKK´YA YETER, `EDİ BESE´ DİYORUZ'
Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer de 3 Eylül günü yapacakları yürüyüşe Beyoğlu´nu davet etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Başkanımız ilk günden beri yanımızda. Her konuda destek oluyor. Bizleri ve Bağlar halkını sahipleniyor. Sokak sokak ve cadde cadde gezerek insanları dinliyor, sorunları çözüyor ve her tarafa hizmet yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül Cuma günü yapacağımız yürüyüşe davet ettik. PKK´ya `Yeter´, `Edi Bese´ diyoruz" diye konuştu.
Ailelerin ziyareti daha sonra basına kapalı olarak devam etti.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2021-08-27 16:39:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki aileler Başkan Beyoğlu’nu yapacakları eyleme davet etti Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: ”Terör örgütüne başkaldıran annelerin direnişi zaferi getirecek”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Başkan Beyoğlu’nu ...
Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR yardım
YEREL HABERLER Diyarbakır'dan selden zarar gören Kastamonu'ya 4 TIR ...
Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber alınmıyor
YEREL HABERLER Hemşirelik öğrencisi Merve'den 3 gündür haber ...
Diyarbakır’dan Kastamonu’daki sel mağdurlarına yardım
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan Kastamonu’daki sel mağdurlarına yardım
Evlat nöbetindeki Güzide Demir: “Oğlum kaçmak isterken PKK’lılar onu yakalayıp yaktı”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Güzide Demir: “Oğlum kaçmak ...
Belediye işçisinin öldüğü kavgada silahı kullananın 4 ağır yaralıdan biri olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Belediye işçisinin öldüğü kavgada silahı kullananın 4 ...
Diyarabakır'da yollarda alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarabakır'da yollarda alt yapı çalışmaları devam ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sinop Türkeli’de bozulan yollar ve yıkılan köprüleri onarıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sinop Türkeli’de ...
Muhtarlar ve mahalle temsilcileri konuştu, Başkan Beyoğlu dinledi
YEREL HABERLER Muhtarlar ve mahalle temsilcileri konuştu, Başkan ...
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
YEREL HABERLER Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
Çocukluktan gelen eski eşya biriktirme hobisi onu antikacı yaptı
YEREL HABERLER Çocukluktan gelen eski eşya biriktirme hobisi onu ...
Bakır bileziğe motif katarak yeni neslin kullanabileceği hale getirdi
YEREL HABERLER Bakır bileziğe motif katarak yeni neslin ...
Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
YEREL HABERLER Korona virüs kitabevlerini boş bıraktı
Diyarbakır’da mobil aşı ekipleri vatandaşların ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mobil aşı ekipleri vatandaşların ...
DİSKİ’de su borcu yapılandırmasında son gün 31 Ağustos Su borcunu ödemek isteyenler için hafta sonu ve resmi tatilde vezneler açık olacak
YEREL HABERLER DİSKİ’de su borcu yapılandırmasında son gün 31 ...
Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: 3 Eylül'de gelip bize destek verin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: 3 Eylül'de gelip ...
Evlat nöbeti tutan acılı aileler gece nöbetine devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan acılı aileler gece nöbetine devam ...
Diyarbakır’da husumetlilerini tarayan saldırganları polis 24 saat geçmeden yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da husumetlilerini tarayan saldırganları ...
Husumetlilerini ve yoldan geçen baba ile oğlunu yaralayan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlilerini ve yoldan geçen baba ile oğlunu ...
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara aşure ikramı
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara aşure ...
Esnafın taleplerini dinledi, vatandaşla dertleşti
YEREL HABERLER Esnafın taleplerini dinledi, vatandaşla dertleşti
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
YEREL HABERLER Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan ...
Devegeçidi Barajı'nda sular çekildi
YEREL HABERLER Devegeçidi Barajı'nda sular çekildi
Diyarbakırlı esnaftan aşıya destek Kuruyemişçi, 2 doz aşı olanlara yüzde 5 indirim duyurusu iş yerinin camına astı Kuruyemiş işletmecisi İbrahim Yalaz: “Amacımız insanların aşı olmalarına teşvik etmektir”
YEREL HABERLER Diyarbakırlı esnaftan aşıya destek Kuruyemişçi, 2 doz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.