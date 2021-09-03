DİSKİ, Zerzevan gözlem etkinliğinde görev başında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğinde 4 araç ve 6 personel ile görev yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen ve 4 Eylül'e kadar sürecek olan 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Zerzevan Kalesi'nde devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü etkinlikte vatandaşların sorun yaşamaması için 3 içme ve kullanma suyu aracı, 1 vidanjör ve 6 personel ile mesai yapıyor. DİSKİ ekipleri tuvalet giderlerinin sıkıntısız çalışması için alanda fosseptik imalatı yaparak hizmete sundu. DİSKİ vidanjörü herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için hazır bekletiliyor.

Su ihtiyacın karşılanması amacıyla sahada görev yapan ekipler, etkinlik sonuna kadar vatandaşlara hizmet verecek.

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