Cami şantiye alanında yangın

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Diyarbakır Merkez Camisi şantiye alanında yangın paniğe neden oldu.



Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Merkez Camisi inşaatının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaldığı tek katlı prefabrik alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede şantiye alanında büro olarak kullanılan tek katlı daireye sıçradı. Alev topuna dönen büro panik oluştururken alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören işçiler alanı terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilerek kısa sürede söndürülen büro, kullanılmaz hale gelirken yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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