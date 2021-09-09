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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi

İHA

Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi

Tasarımcı Hüseyin İnce, vücut tipine göre ideal ayakkabı seçimlerinin tüyolarını açıkladı. İnce “Ayakkabı deyip geçmemek gerekir. Kişinin porsiyonuna göre seçtiği ayakkabı onu yüceltir ya da alçaltır” dedi.
Tasarımcı Hüseyin İnce, vücut tipine göre giyilen kıyafeti tamamlayan diğer elementler aksesuarlar ve onlar kadar önemli olan ayakkabı seçimi olduğunu belirtti. Farklı vücut tiplerine göre ayakkabı seçimi ile ilgili tüyolar veren İnce, minyon kadınlar topuklu ayakkabı tercihi onlar için son derece ideal olduğunu söyledi. İnce, “Özellikle ayak parmak dekolteli stilettolar onu bulunduğu ortamda oldukça yüceltir. Minyon kadınların bilekten bağlamalı ayakkabı tercihinde bilek boylarını kestiği için boyu daha kısa gösterecektir. Bu yüzden bu tarz ayakkabı modellerinden uzak durmalıdırlar. Kum saati vücut tipi ise göğüs ve basen bölgesinin belirgin bel bölgesinin ince olduğu bir vücut tipidir. Bu vücuda sahip kadınlar ise çok ince ve çok kalın topuklu modellerinden ziyade orta kalınlıkta topuklu ayakkabıları tercih ederken burnu yuvarlak ve önü açık modeller tercih ederek vücudunu ön plana çıkarmalıdır. Armut tipi vücutta ise ince bir bel oyuntusu ve geniş bir basene sahip hanımlar daha çok açık ve yüksek topuklu modelleri tercih etmelidir. Özellikle kış aylarında baldırı kapatmayan çizme modelleri onlar için vazgeçilmez parçalar olmaktadır. Kısa bot tarzı ayakkabılardan uzak durulmalıdır. Elma tipinde omuz yapısının ince olduğu bel ve basen bölgesinin geniş olduğu vücut tipinde ise yüksek platform topuklu ayakkabıları tercih ederek vücuduna uygun ayakkabıyı seçmiş olurlar. İri ve yüksek takoz tarzı ayakkabılar yine bu vücut tipi için oldukça idealdir. Dikdörtgen vücut tipi ise hiç bir kıvrıma sahip olmayan düz vücutlar için kullanılan bir tabirdir. Bu vücut tipine sahip kadınların bacak boyunu uzun göstermeye ihtiyacı vardır. Bu durumda yüksek topuklu ayakkabı modellerini değil daha çok renk tonu olarak renksiz, ten renginde ayakkabılar tercih etmelidir” dedi.

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