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Evlat nöbetine ailelerin katılımı sürüyor Anne Emine Atay, 7 yıl önce Nusaybin’de zorla dağa kaçırılan kızı Merve için eyleme başladı

İHA

Evlat nöbetine ailelerin katılımı sürüyor Anne Emine Atay, 7 yıl önce Nusaybin’de zorla dağa kaçırılan kızı Merve için eyleme başladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere eylemin 760. gününde bir aile daha katıldı. Mardin’den gelerek nöbete başlayan Emine Atay, HDP ve PKK’dan 7 yıl önce kaçırılan kızını istedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 760. gününde sürüyor. Ailelerin direnişine evlat hasreti çeken ve elinden kızının fotoğrafını hiç bırakmayan bir anne daha katıldı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2014 yılında 15 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen ve 7 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan Merve Atay’ın (22) annesi Emine Atay, Türkçe bilmediği için kızına Kürtçe teslim olması için çağrıda bulundu.

“Kızım gel derdime ortak ol”
Annenin Kürtçe konuşmasını Türkçe tercüme eden Ayşegül Biçer, “Burada bulunan anne çocuğunu PKK’ya kaptıran bir annedir. Bugün o da nöbete katılarak evladını istiyor. Buradan kendi evladına çağrıda bulunuyor. Diyor ki; ‘Kızım geri dön artık seni istiyorum. En son benimle irtibata geçince kızım yaralıydı. Kızım senin baban da artık yok. Ben kardeşlerine yalnız başıma bakıyorum. Gel derdime ortak ol. Evlatlık görevini yap. Sen gelinceye kadar ben buradan ayrılmayacağım.’ Bizler de bu anneye destek vererek evladı gelinceye kadar onun için mücadele edeceğiz” dedi.

“Baban gitti, sen gel evimin direği ol kızım”
Anne Atay konuşmasında, “Kızım yeter artık senin kahrından ben felç oldum. İçin benim için yanmıyor mu? Baban da gitti ve ben ile kardeşlerin tek kaldık. Gel evine, kardeşlerine ablalık yap ve evin direği sen ol. Gel teslim ol kızım. Bizim bir tek Allah'ımız ve devletimiz var” diye konuştu.
Anne Atay, açıklamasının ardından elinde kızının fotoğrafıyla nöbete başladı.

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