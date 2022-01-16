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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi Mektebi’nde moda tasarım eğitimi

İHA

Sanayi Mektebi’nde moda tasarım eğitimi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Sanayi Mektebi farklı alanlarda sunduğu eğitim programları ile dikkat çekiyor.
2022 yılı için duyurusu yapılan ilk program Moda Tasarım eğitim programı. Merkezin 2022 yılı eğitim programları ve moda tasarım eğitim programı hakkında DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak değerlendirmelerde bulundu. Tayınlamak”Sanayi Mektebi’nde 1,5 yıldır farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. 4 farklı alanda yoğunlaşan eğitim programları düzenledik. Bu alanlardan biri dijitalleşme. Dijital pazarlama, sanal mağaza, eticaret, sosyal medya uzmanlığı gibi farklı eğitim programlarını KOBİ’ler ve kadınların katılımı ile düzenledik. Diğer bir alan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde kullanılan yazılım programları. Ön lisans, lisans mezunu gençler ve hali hazırda mimar ve mühendisler için bu eğitimleri düzenliyoruz. Autocad, 3D max, Rhinoceros, Solidworks gibi eğitimler ile bu alandaki teknik bilgilerini ve deneyimlerini geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Görsel sanatlar, animasyon alanında 2 eğitim programı düzenlendiklerini belirten Tayınlamak, “50 kişiye 2D ve 3D animasyon eğitimleri vererek, eğitim alan 6 kişinin istihdam edilmesini sağladık. Animasyon oldukça ilgi gören geleceğin mesleklerinden biri. Animasyon + photoshop eğitim programımız da 40 kişilik yeni bir grup ile devam ediyor. Bu eğitimler için başvuran adayları özgeçmişleri ve mülakatları ile değerlendiriyoruz. Mevcut bilgisayar becerileri, ile bu alanda kendini geliştirme isteğini değerlendirerek eğitim gruplarını oluşturuyoruz. Animasyon ve yine görsel sanatlar, photoshop, corel draw programı eğitimlerimiz 2022 yılında da devam edecek. 2022 yılında ayrıca eğitim verdiğimiz gençlerin katıldığı yarışmalar ve iş fikri geliştirme atölyeleri düzenlemeyi de hedefliyoruz. 2 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen temel fotoğraf eğitim programlarının da 2022 yılında DİFAK işbirliği sürdürülecek” diye konuştu.

“Moda tasarım eğitimlerinde başvurular devam ediyor”
Hazır giyim sektöründe çalışabilecek modelist, stilist yetiştirmek, bu alanda çalışanların becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Tayınlamak, “Bunun için 4 temel eğitim programı tasarladık. Temel Kalıp Hazırlama, Temel Tasarım eğitimleri ve sonrasın moda tasarımda yaygın olarak kullanılan Illustrator program eğitimini veriyoruz. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan katılımcılara 3 boyutlu tasarım programı Clo 3D eğitim programını vererek dijital ortamda tasarım yapabilecek bir seviyeye ulaşmalarını hedefliyoruz. Üç boyutlu tasarım eğitimlerini bölgede ilk kez Sanayi Mektebi olarak düzenleyeceğiz ve çevre illerden de katılımcıları bekliyoruz. Bu eğitimleri tamamlayanların ilimizde gelişen hazır giyim işletmelerinde moda tasarım alanında çalışabileceklerini, kendi işlerini kurabileceklerini veya dijital ortamda tasarım hizmeti verebileceklerini düşündüklerini ve özellikle gençler ve sektörde çalışan kadınlar için yeni iş fırsatları sunacağız” şeklinde konuştu.
Tayınlamak, “Sanayi Mektebi olarak yereldeki yeni ihtiyaçlar ve ciddi rakamlar ödenerek satın alınan eğitim hizmetleri için yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz daha çok becerilerini geliştirmek ve yeni iş fırsatlarını yakalamak isteyen kişileri desteklemek. Bunun için herkes bizimle kolaylıkla iletişime geçebilir, Sanayi Mektebi sosyal medya hesaplarından programlarımızı takip edebilir veya yeni eğitim programları önerebilir” ifadelerinde bulundu.
Tayınlamak, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin yeni iş fırsatları sunduğunu ve yeni mesleklerin geliştiğini ifade ederek, özellikle gençlerin bu fırsatları yakalaması için desteklenmesi gerektiğine inandıklarını, Sanayi Mektebi’ni de bu ihtiyaçlara göre konumlandırdıklarını belirterek sözlerini tamamladı.

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