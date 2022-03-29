DTSO, Küçük Sanayi Sitesi güvenli alana taşınmalı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, 24 Mart 2022’de 3. Sanayi Sitesi’nde yaşanan oksijen tüpü patlamasına ilişkin kazaların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) çok daha güvenli alanlara taşınması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, 1’nci, 2’nci ve 4’ncü Küçük Sanayi Sitesi Başkanları, 24 Mart 2022 tarihinde 3.Sanayi Sitesi’nde oksijen tüpü patlaması nedeniyle yaralanan işçilere, esnafa ve 3.KSS Yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya,3. Sanayi Sitesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kaya, “Kazada yaralanan esnaf kardeşlerimize ve KSS yönetimine geçmiş olsun. Benzer kazaların yeniden yaşanmaması, çok daha kötü tablolar ile karşılaşmamak için hepimizin gerekli tedbirleri alması elzemdir. KSS'lerde can ve mal güvenliği öncelikli hedefimiz olmalı” dedi.

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