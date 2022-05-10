Diyarbakır’da ‘Fetih ve Uyanış’ etkinlikleri için geri sayım

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Anadolu’nun İslam’a açılan kapısı Diyarbakır’ın Fethi’nin 1383. yıl dönümü ile Ashabı Kehf Uyanış etkinliklerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Hevsel Salonu’nda Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm, İl Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Diyarbakır’ın Fethi’nin 1383. yıl dönümünde yapılacak etkinlikler masaya yatırıldı. Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, İslam için önemli bir şehir olan Diyarbakır’ın Mekke’nin fethinden 9, Kudüs’ün fethinden ise sadece 1 yıl sonra Hazreti Ömer döneminde fethedildiğini söyledi. Diyarbakır’ın 1383 yıllık bir İslam şehri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, fetih etkinlikleriyle kamuoyuna Diyarbakır’ın bu coğrafyadaki en önemli İslam şehirlerinden biri olduğunu hatırlatacaklarını ifade etti.



Sezai Karakoç Sempozyumu

Fetih Haftası içerisinde yapılacak olan sempozyumun bu yılki temasının yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç olacağını aktaran Karaloğlu, Karakoç ile fethin birbirinden ayrılamayacağını, Karakoç’un fetih ikliminin yetiştirdiği bir şair, mütefekkir olduğunun altını çizdi. Amaçlarının herkesin ortak heyecanla sahiplendiği, toplumun bütün kesimlerine fetih heyecanının yansıtılacağı bir etkinlik yapılması olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu yıl yapılacak olan etkinliklerin Diyarbakır’ın yeniden uyanışına vesile olması temennisinde bulundu.



Lice'de Ashabı Kehf etkinlikleri

Fetih Haftası’nda sergilerden şiir ve kompozisyon yazma yarışmalarına, dengbej divanlarından güfte yarışmasına, söyleşi ve panellere kadar birçok etkinlikle birlikte Lice ilçesi de Ashabı Kehf Uyanış etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 24 Mayıs’ta akademisyenlerin katılacağı panelle başlayacak olan etkinlikler, 28 Mayıs’ta Ashabı Kehf Mağarası önünde düzenlenecek “Uyanış” etkinliği programı ile son bulacak.

Etkinlikler çerçevesinde Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Genç ile Selim Cerrah’ın katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesince basımı yapılan "Ashabı Kehf" kitabı ise bu sene Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Kürtçe ve Zazaca’ya çevrilerek meraklıların beğenisine sunulacak.

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