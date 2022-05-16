Manuş baba Diyarbakır ‘da hayranlarıyla buluştu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Manuş Baba, Diyarbakır’da yağışlı havada hayranlarına konser verdi.

Ergani ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan statta konser veren Manuş Baba, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, yoğun ilgiyle birlikte konserde Manuş Baba’nın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Konser, geç saatlere kadar devam etti.

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