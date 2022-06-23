Surnet, internet ve wifi güvenliği için bilgilendirdi

Surnet yetkilileri gelişen teknolojinin en büyük kaynağı olan internet kullanımında güveli wifi için uyarılarda bulundu.

Dünyanın her tarafında gelişen teknolojinin beraberinde birçok riski de getirdiğini belirten Surnet Kurucusu Mustafa Özakbaş, özellikle internet güvenliğinin neredeyse hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Yaşanabilecek tehlikelerden kurtulmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini dile getiren Özakbaş, kullanıcıları internet ve wifi güvenliği konusunda uyardı. Özakbaş, “Wifi şifreleri mümkün mertebe düzenli periyotlarla değiştirilmeli, wifi şifresi oluştururken tahmin edilmesi zor şifreler tercih edilmeli, modemlerin WPS özelliğini kesinlikle kapatmalı. Wifi menzili sadece evin içinde çekecek şekilde konumlandırılmalı, balkon veya pencere kenarına bırakılmamasına dikkat edilmeli, evde değilseniz modemlerinizin fişlerini prizden çıkarın. Wifi şifrenizi ev halkı dışında kimse ile kesinlikle paylaşmayın. Wifinize bağlanıp yasa dışı bir işlem yapılırsa bundan siz de sorumlu tutulursunuz. Girdiğiniz web sitelerinin isimlerine dikkat ediniz, basit harf değişikliği ile dolandırılıyor olabilirsiniz. Örneğin “Google” yerine “Gooogle” yazıp girdiğiniz bir web sitesi gibi sitelerden yapacağınız işlemlerden hem kişisel verileriniz çalınabilir hem de bilgisayarınızın işletim sistemi zarar görebilir, tanımadığınız bilmediğiniz veya güvenliğinden emin olmadığınız cafe restoranlarda wifiye bağlanmayınız. Hotspot uygulamasının olduğu cafe veya restaurantlarda wifiye bağlanmak güvenlidir, internet üzerinden telefonlarınıza indirdiğiniz uygulamaların sizlerden istediği izinlerden gerçekten uygulamanın ihtiyacının olup olmadığını analiz edin. Örneğin alarm uygulamasının mikrofon veya fotoğraflarla ilişkisi yoktur. Sizden mikrofon veya fotoğraf kamera yetkisi istiyorsa ortam dinlemek veya görüntü almak için yazılmış casus bir yazılım olabilir. Telefonunuzdan başkalarına internetinizi paylaştığınız kişinin yapacağı yasal olmayan bir durumdan da siz sorumlu tutulursunuz. Girdiğiniz web sitelerinin güvenlik sertifikalı bağlantı olduğunu gösteren Secure Sockets Layer (SSL) olduğuna dikkat ediniz. SSL sertifikaları çevrimiçi işlemlerin gizli kalmasını sağlar ve kullanıcılara web sitesinin gerçek olup özel bilgileri paylaşmak için güvenli olduğuna dair güvence verir” dedi.

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