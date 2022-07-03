Diyarbakır’da tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

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Diyarbakır’da tırın park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 03.00 sularında DiyarbakırŞanlıurfa yolu üzerinde bir tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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