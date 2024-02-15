Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sel!

        Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sel!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kuvvetli sağanak yağışın etkili olması sonucu dereler taştı, bazı evler ile ahırları su bastı, araçlar sele kapıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.02.2024 - 00:16 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlar ve evler sular altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış, Ergani ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

        Fotoğraf: İHA

        SELE KAPILAN ARAÇTAKİ 5 KİŞİ KURTARILDI

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        REKLAM

        Fotoğraf: İHA

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı.

        Fotoğraf: AA

        Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Kansas City Chiefs geçit töreninde silahlı saldırı
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Küçükçekmece saldırısında 3 tutuklama
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        ABD'li Kongre üyesinden şaşırtıcı açıklama
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Erzincan'daki maden ocağındaki toprak kayması Meclis'in gündeminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı