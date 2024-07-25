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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi! - Haberler

        Diyarbakır'da 40 derece sıcaklıkta dönerciler buz kütlesi ile serinliyor

        Diyarbakır'da 40 derecenin üzerinde etkili olan sıcaklıklarda çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeyi tercih ederken, dönerciler ve fırıncılar ise buz kütleleriyle çalışmaya başladı. Bazı döner işletmelerinde vardiya sayısı 2'ye çıkarıldı, bazı ustalar sırtlarına büyük buz kütlesi bağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:56
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        Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi.

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        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün de uyarılarda bulunduğu ve yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

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        Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'na gelen çocuklardan bazıları, uyarı levhalarına aldırış etmeden yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atlayarak serinledi. Bazıları da yüzdükten sonra havuz kenarında betonun üzerinde güneşlendi.

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        Bazı döner işletmeleri de yüksek sıcaklık nedeniyle vardiya sayısını 2’ye yükseltirken, bazı ustalar sırtlarına bağladıkları büyük buz kütlesi ile serinlemeye çalıştı.

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        "ANZELE’NİN SERİN SUYU VAR"

        Gölgelik alanda serinlemeye çalışan Nihat Kurtkoru, Anzele Parkı'nın sıcak havalarda özellikle çocukların tercih ettiği yerlerin başında geldiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Hem serin hem de çok eski bir tarihçesi var. Diyarbakır'ın en güzel yerlerinden biri. 40-42 derece sıcaklıkta çocuklar suya girdikten sonra burada üşüyorlar. Güneşte durmamız da doğru değil. Özellikle 10.00 ile 17.00 arası müthiş sıcak" dedi.

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        Üçkuyu Mahallesi'nden Anzele Parkı'na gelen 12 yaşındaki Emir Kılıç, "Hava ateş gibi. Evde leğen içerisine soğuk su bırakıyoruz. Öyle olmayınca bu kez Anzele Parkı'na geliyoruz. Çok uzak olan Üçkuyu Mahallesi'nden buraya geldik" diye konuştu.

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        "GÜNDE 30 LİTREYE YAKIN SU İÇİYORUZ, 10 BUZ İSTİYORUZ"

        Döner işletmecisi Süleyman Sun ise sıcaklar nedeniyle döner başında çok zorlandıklarını belirterek, "Dönerlerimiz karşılıklı olduğu için sıcaklık 2-3 kat artıyor. O yüzden sıcaklığa karşı böyle bir çözüm bulduk. Buzlar bir nevi de olsa serinletiyor. Döner ustaları 2 veya 3 kişiden oluşuyor. Aralıklı olarak dışarıya çıkıp ayaklarını soğuk su içerisine bırakıyorlar. Yoksa çekilecek gibi değil. Günlük olarak dışarıdan 10 buz istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Döner ustası Taha Ali de günde 30 litreye kadar su içtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "14 yıldır bu işi yapıyorum, her sene olan sıcaklık bu yıl daha fazla. Hava sıcaklığı 40 derece ama ateşin yanında 80 derece oluyor. Sırtıma da buz bağladım.

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        Bazen de çıkıyoruz dışarıya, ustalar değişiyor. Köpük kutu içerisine su bıraktık, gidip orada da serinliyoruz. Günde 30 litreye yakın su içiyoruz. O kadar sıcak ki her gün buz siparişi veriyoruz. Sırtımıza bağlıyoruz artık, ayaklarımızı köpük kutu içerisinde suya bırakıyoruz."

        #Diyarbakır
        #Buz kütlesiyle serinleyen dönerciler
        #haberler
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