Diyet Karatay Böreği Tarifi, Nasıl Yapılır?

Börek tarifleri, çay yanında kalabalık sofralarda, kahvaltılarda vazgeçemediğimiz tariflerden. Ama ne yazık ki diyet zamanlarına hiçte uymamakta. Sizin için diyette olduğunuz zamanlarda bile tüketebileceğiniz, çok sağlıklı bir diyet börek tarifi hazırladık. İşte diyet Karatay böreği tarifi;

Diyet Karatay Böreği Malzemeler

1 su bardağı kadar kırmızı mercimek

2 adet kabak

1 dal pırasa

1 avuç kadar maydanoz

1 kâse kadar beyaz peynir

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

Pul biber

Karabiber

Tuz

Üzeri İçin;

Çörekotu

Eski kaşar

Diyet Karatay Böreği Yapılışı

• Öncelikle börek tarifimiz için mercimeklerimizi 2 su bardağı suyun içerisinde haşlıyoruz.

• Ardından kabaklarımızı rendeliyoruz ve suyunu elimiz ile sıkarak atıyoruz.

• Mercimeklerimiz haşlanınca rendelediğimiz kabağımız ile bir kabın içerisinde karıştırıyoruz.

• Karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi üzerine alıp, iyice harmanlıyoruz.

• Diyet Karatay böreğimizi pişireceğimiz bor cama karışımımızı yayıp, üzerine rendelenmiş kaşar ve çörek otu serpiyoruz.

• Fırınımızda üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

• İlk sıcağı geçen diyet Karatay böreğimizi dilimleyip servise sunuyoruz. Afiyet olsun.