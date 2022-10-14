Genelde zayıflamak isteyen kişiler diyete uygun yemek çeşitlerini aramaktadır. Öğle saatlerinde ise yemek hazırlamak zahmetli olabileceğinden dolayı geçiştirilmektedir. Atıştırmalıklar ile geçirilen öğle öğünlerinin aslında dikkatli bir şekilde geçirilmesi gerekmektedir. Peki, diyet öğle yemeği alternatifleri, diyet öğle yemeği tarifleri nedir?

Diyet Öğle Yemeği Alternatifleri

Genelde diyet yapan kişiler tarafından öğle yemekleri pek önemsenmemektedir. Fakat bu öğünün sağlıklı bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Oldukça sık yapılan bu hata pek çok kişinin düştüğü bir durumdur. Yoğun bir tempo içerisinde olan kişiler tarafından sıkça yapılan bir yanlıştır. Peki öğle yemeğinde tüketilebilecek sağlıklı besinler nelerdir? Öğle yemeğinde önerilebilecek olan sağlıklı alternatifler arasında şunlar yer almaktadır:

Roka salatası

Sebzeli ve kepekli makarna

Mercimek köftesi

Fırında patates

Sebzeli omlet

Nohut salatası

Zeytinyağlı brokoli

Somon salatası

Soslu salata

Smoothie

Izgara tavuk

Izgara hindi göğüs

Haşlanmış tavuk

Fırında yapılmış falafel

Yeşil salata

Meyve

Az yağlı peynir

Sağlıklı sandviç

Köy peyniri

Bu besinlerin öğle yemeklerinde tercih edilmesi oldukça sağlıklı bir seçenek olmaktadır. Fakat aşırı tüketiminden uzak durulması ve yeterli miktarda tüketilmesi önerilmektedir. Kişinin kendine uygun olacak bir şekilde hazırlaması gerekmektedir.

Diyet Öğle Yemeği Tarifleri

Pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri olan diyet öğle yemeği tarifleri arasında pek çok renkli seçenek yer almaktadır. Bu besinlerin doğru oranda ve doğru zamanda tüketilmesi ile hızlı bir şekilde kilo verilebilmektedir. Ancak bir uzman eşliğinde gerçekleştirilmesi daha uygun görülmektedir. Diyet sürecinde öğle yemeğinde tüketilebilecek besinlerin tarifleri şu şekildedir:

Fırında Patates

3 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz biber

Kekik

Biberiye

Sarımsak

Tuz

Hazırlanışı: Elma dilim kesilen patateslerin üzerine zeytinyağı ve baharatlar atılmaktadır. Ardından iyice karıştırılmaktadır. Fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serilir ve patatesler üzerine dizilmektedir. Ardından 200 derece fırında 20 dakika pişirilmektedir.

Sebzeli Izgara Tavuk

Yağsız tavuk göğsü

Patates

Kabak

Zeytinyağı

Kapya biber

Tuz

Pul biber

Hazırlanışı: Tavuklar ve sebzeler küp küp doğranmaktadır. Ardından bir kapta birleştirilerek baharatlar ile karıştırılmakta ve yağlı kağıt serilen fırın tepsisinin üzerine dizilmektedir. Daha sonra 180 derecede 30-40 dakika pişirilmektedir.

Diyette Öğle Yemeğinde Ne Yenir?

Öğle yemeğinde daha az kalorili ama doyurucu besinlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kişi akşam yemeğine kadar acıkmadan durabilmekte ve atıştırmaktan kaçınmaktadır. Diyette öğle yemeğinde ne yenir sorusunun cevapları arasında sebzeli tavuk, kepekli makarna ve peynirli salata bulunmaktadır.

Öğle Yemeği Diyet Menüsü

Genelde geçiştirilmekte olan öğle yemeğine diyet sürecinde dikkat edilmesi önerilmektedir. Öğle yemeği diyet menüsü seçenekleri arasında birçok sağlıklı tercih bulunmaktadır. Kişilerin kendilerine uygun bir şekilde ve bir uzman yardımı alarak menülerini hazırlaması önerilmektedir.

Az Kalorili Öğle Yemeği Tavsiyeleri

Doyurucu ve az kalorili öğle yemeği tavsiyeleri arasında şunlar yer almaktadır: