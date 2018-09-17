Diziler ne zaman başlayacak

Yeni sezon ile diziseverler dizilerini kaldığı yerden seyretmeye devam edecek. Hangi dizi ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Çukur, Yeni Gelin, Söz, Sen Anlat Karadeniz, Yasak Elma ve bir çok dizi yeni sezona başlıyor. İşte kanal kanal dizilerin yeni sezon tarihi ve fragmanları...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'nin beğenilen dizisi Çukur bu akşam yeni sezona "Merhaba" diyecek.

YENİ GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Yeni Gelin 22 Eylül Cumartesi günü yeni sezona başlayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz Çarşamba günü yeni sezona başlayacak.

AŞK VE MAVİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin dizisi Aşk ve Mavi yeni sezona 21 Eylül Cuma günü başlayacak.

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV kanalında yayınlanan Söz dizisi yeni sezona bu akşam başlayacak.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yeni sezona 21 Eylül Cuma günü başlayacak.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu Star TV ekranlarında 20 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 18 Eylül Salı günü Star TV'de kaldığı yerden devam edecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

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