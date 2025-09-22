Habertürk
        DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasına açıklama

        DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasına açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 17:17 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:17
        DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasına açıklama
        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

        Açıklamada, burada meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 320 konteynerden 263'ünün kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

        Bu kapsamda Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu, talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kurulan konteynerler de temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon lira ve Manisa'ya 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin lira tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığına barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

