        DMM'den Hatay'daki konut kuralarına ilişkin açıklama

        DMM'den Hatay'daki konut kuralarına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'daki konut kuralarına ilişkin 'aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı olup kasıtlı dezenformasyon niteliği taşımaktadır" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 17:12 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:12
        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Hatay’daki konut kuralarına ilişkin olarak 'aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı olup kasıtlı dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı olan tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesi zorunludur. Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla '1 konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

        #iletişim başkanlığı
        #Hatay konutları
        #haberler
