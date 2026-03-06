Canlı
        DMM: 'MI6'dan koruma talebi' doğru değildir

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği doğru değildir" açıklamasını yaptı

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan, 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

