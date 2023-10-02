Do Not Disturb ve Joker: Ayzek ve Joker arasındaki 6 benzerlik!

Joker filmde kendini komedyen olarak görürken, Ayzek ise kendini denizci olarak görüyor. İkisi de oldukları kişiyi kabullenemiyor.

Her iki karakter de toplum tarafından dışlanmış ve farklı şekilde düşünen insanlar.

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HER İKİSİNİN DE NE YAPACAĞI KESTİRİLEMİYOR

Her iki karakter farklı kişiliklere bürünüyor. Korkutucu ve ne yapacağı bilinmeyen özelliklere sahipler. Ayrıca her iki karakter de yeşil rengin baskın olduğunu görebilirsiniz.