Do Not Disturb ve Joker: Ayzek ve Joker arasındaki 6 benzerlik!

Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb" ile 2019 yapımı Joker filmi eleştirmenler tarafından birbirine benzetildi. Ayzek ve Joker karakterlerinin fark edilme isteği ilk bakışta göze çarpan benzerliklerden birisi. Her iki karakter de sevilmek ve başkaları tarafından görülmek istiyor.