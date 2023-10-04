Haberler Sağlık Hastalıklara karşı en dayanıklı insanların kan grubu bulundu!

Hastalıklara karşı en dayanıklı kan grubu keşfedildi! Diğer kan gruplarına göre daha dirençli Londra Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırma bazı kan gruplarının hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu tespit etti. Tansiyon, bulaşıcı hastalıklar veya kanser gibi rahatsızlıklara karşı dirençli olan bu kan grubu yüzde 40 daha dayanıklı. Diğer kan gruplarında sıklıkla görülen hastalıklarda araştırmada incelendi. Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:31 facebook

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HASTALIKLARIN KAN GRUPLARIYLA İLİŞKİSİ İNCELENDİ İngiltere merkezli Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma hastalıklar ile kan grupları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. 882 kişi üzerinde yapılan çalışma, tansiyon bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan gruplarıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

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BEYİNDE PIHTILAŞMA RİSKİ İLE KAN GRUBU BAĞLANTISI Araştırmada beyinde kan pıhtılaşma risk oranı ele alınan konulardan birisiydi. Kan grubunu belirleyen genler aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşma riski ile de bağlantılı. Bazı kan gruplarının beyinde kan pıhtılaşma riskine karşı dayanıklı olduğu tespit edildi. AB kan grubuna sahip kişilerin CVT (beyinde kan pıhtılaşması) riski diğer kan gruplarına göre 5,6 kat daha fazla olduğu aktarıldı. 0 kan grubunun ise CVT riski yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.