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        Haberler Magazin Ünlü model Adriana Lima, tahtakurularının istilasına uğradı!

        Ünlü model Adriana Lima, tahtakurularının istilasına uğradı!

        Paris Moda Haftası'na katılan ünlü model Adriana Lima, Fransa'nın uzun süredir mücadele ettiği tahtakurularının hedefi oldu. Lima, tahtakurularından dolayı yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:21
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        Beş yıl aradan sonra Victoria's Secret'ın yeni ürün tanıtımında boy göstermek için Paris Moda Haftası'na katılan Adriana Lima, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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        ŞEHRİN HER YERİNİ TAHTAKURULARI SARDI

        Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan dünyaca ünlü manken Lima, Paris Moda Haftası için kaldığı otelde tahtakurularından dolayı mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

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        "İPUCU VEREYİM, TAHTAKURULARI"

        Adriana Lima yaşadığı mağduriyeti "İpucu vereyim, tahtakuruları" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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        FRANSA HÜKÜMETİ ÇÖZÜM ARAMAYA DEVAM EDİYOR

        Fransa hükümeti, Paris'te yaşanan tahtakurusu istilasını daha önce yaşamıştı. Yeniden meydana gelen tahtakurusu problemine hükümet çözüm aramaya devam ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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