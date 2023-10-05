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TÜM İHTİYAÇLARINI YATARAK KARŞILIYORLAR Yarışmanın kuralları ise yarışma kadar enterasan. Yatarak yarışan katılımcıların uyumaları, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamaları, kitap okumaları, telefon kullanmaları serbest.

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8 SAATTE BİR 10 DAKİKALIĞINA AYAĞA KALKABİLİYORLAR Ancak yarışmacıların ayağa kalkması yasak. Sadece 8 saatte bir 10 dakikalığına kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ayağa kalkabiliyorlar.